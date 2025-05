Das Feuer in der Magdeburger Hegelstraße ist gelöscht – doch für viele Bewohner und die Eigentümer ist der Weg zurück in den Alltag lang und führt durch ein Dickicht aus Bürokratie und Bauplänen.

Nach verheerendem Brand in Magdeburg: Der Rauch ist verzogen, die Sorgen bleiben

Wiederaufbau in der Hegelstraße

Nach einem Brand im Dachgeschoss des Gebäudes in der Hegelstraße 26 ist das Dach provisorisch abgedeckt worden.

Magdeburg. - Mehr als einen Monat ist es her, dass dunkler Rauch über der Magdeburger Innenstadt aufstieg und Flammen das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Hegelstraße zerstörten. Heute erinnert lediglich ein provisorisches Dach an den verheerenden Brand. Die Bewohner werden die Folgen jedoch noch lange spüren.