Von Daimler Truck bis zu Karls Erlebnis-Dorf: Der Harz konnte 2025 Meilensteine in Tourismus und Wirtschaft feiern. Doch für 2026 sieht Landrat Thomas Balcerowski drei große Herausforderungen, die der Landkreis meistern muss.

Nach Daimler Truck und Karls Erdbeerhof: Vor diesen Herausforderungen steht der Landkreis Harz 2026

Landkreis Harz. - Krisen, aber auch große Ansiedlungen – 2025 war ein turbulentes Jahr für den Landkreis Harz. Was die Region unterm Brocken nach vorn bringen soll und welche großen Herausforderungen 2026 anstehen, verrät Landrat Thomas Balcerowski (CDU) im Kurz-Interview mit Reporter Holger Manigk.