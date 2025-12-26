Bei der Aufnahme von neuen Projekten ins vorhandene Konzept entsteht Streit. Der Arendseer Stadtrat ist auf der Suche nach einer Lösung.

Außer dem Solarpark nahe Lohne sollen in der Einheitsgemeinde weitere Photovoltaikanlagen entstehen.

Arendsee. - Emotional geführte Diskussionen, Zwischenrufe und Unruhe durch leise Zwiegespräche, die andere im Raum nicht hören sollten: Der knapp zweieinhalb Stunden lange öffentliche Teil der Arendseer Stadtratssitzung war für Zuhörer – auch was die Ergebnisse der Abstimmungen angeht – alles andere als leicht zu verfolgen. Es ging zudem ins Persönliche, wie beim Thema Photovoltaik.