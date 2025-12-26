Viele Eltern sind und Erzieher sind unsicher, ob sie bei der Erziehung von verhaltensauffälligen Kindern alles richtig machen.

Its die Erziehung ichtig oder falsch? Darüber können Eltern unterschiedlicher Meining sein.

Salzwedel/vs. - Die Kreisvolkshochschule Salzwedel lädt für Freitag, 16. Januar 2026, zu einem Impulsvortrag zum Thema „Umgang mit verhaltensbunten Kindern und Jugendlichen – verstehen, begegnen, gemeinsam Lösungen finden“ ein.

Von 10 bis 11.30 Uhr erhalten Teilnehmer einen ersten Einblick in zentrale Fragen und Herangehensweisen im Umgang mit jungen Menschen, deren Verhalten im Alltag oft herausfordert.

Der Vortrag dient zugleich als Einstieg in den Intensivkurs, der am Freitag, 27. Februar, folgt. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, ihre persönlichen Geschichten sowie die eigenen Reaktionsmuster der Erwachsenen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die beruflich oder privat mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und offen sind für neue Perspektiven im Umgang mit Verhaltensvielfalt. Der Vortrag findet in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Salzwedel. Karl-Marx-Str. 15, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.

Anmeldungen sind bis zum 14. Januar möglich – online unter www.vhs-salzwedel.de, telefonisch unter 03901/ 840 43 00 oder per E‑Mail an vhs.salzwedel@altmarkkreis.de.