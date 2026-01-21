Wer immer schon mal mehr übers Filmen lernen wollte, der ist im Jugendfilmcamp Arendsee genau richtig. Dort gibt es neue Angebote.

Diese Schneefiguren setzte Don Diego vom Jugendfilmcamp Arendsee in Szene, als er wegen des Wintereinbruchs nach dem Silvestercamp nicht gleich abreisen konnte.

Arendsee. - Sie sind längst weggetaut, die fünf kleinen Figuren im Schnee des Arendseer Jugendfilmcamps. Sie wurden von Campteilnehmer Don Diego liebevoll und filmreif in Szene gesetzt, nachdem das Silvestercamp abgeschlossen und alle anderen Teilnehmer abgereist waren. Er selbst kam wegen des Wintereinbruchs nicht mehr weg. Und daher filmte er die kleinen Schneegeister als übrig gebliebene Silvestercamper, zu sehen auf der Internetplattform das Filmcamps und bei Youtube.