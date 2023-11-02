In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 23. bis 25. Januar 2026 ein umfangreiches Programm.

1o4: Zum "Grand Opening" am 23.1. legt ab 22 Uhr DJ Vanya im 1o4 am Hasselbachplatz 2 Trap, R'n'B und Hip-Hop auf. Für den 24.1. ab 23 Uhr lautet das Motto "Cooldown" mit DJ Presciouss und DJ Gasolina an den Decks.

Ellen Noir: Ein "Top Secret Rave" mit zehn Acts auf zwei Floors steht für das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 am 23.1. ab 22 Uhr im Kalender. Gespielt werden Hardtekk, Tekk, Hardtechno und Uptempo.

Kiste: DJones legt am 23.1. in der Kiste in Haus 31a auf dem Medizincampus in der Leipziger Straße 44 auf. Beginn ist um 22 Uhr.

Boys'n'Beats: Die "Fiesta Mexicana" wird am 23.1 ab 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats gefeiert. Dieses befindet sich in der Liebknechtstraße 89. "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Dschungel Camp Party" ist der 24.1. ab 23 Uhr überschrieben.

Buttergasse: Black, Hip Hop und Deutsch Rap bringt EV Flash am 23.1. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 zum "Black Friday" mit. Der "Hauptstadt Club" öffnet an gleicher Stelle am 24.1. ab 23 Uhr seine Türen. DJ Toni Winter legt Charts und Dance Classics auf. Bis 24 Uhr ist der Eintritt an beiden Tagen frei.

Down Town Club: Mainstream und EDM legt DJ Timson am 23.1. ab 23 Uhr beim "Take Over" im Down Town Club im Breiten Weg 227 auf. Black und R'n'B, 2000er und 2010er, Charts, Deutsch Rap und EDM haben DJ Vendetta und DJ Ex am 24.1. ab 23 Uhr zur "Resident DJ Night" dabei.

Café Treibgut: Im beheizten XXL-Partyzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 legt DJ Alex Ninow am 24.1. ab 19 Uhr zur Ü30-Party auf.

Idol: Eine Ü30-Party beginnt am 24.1. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Moonbar: "Baila Magdeburg" beginnt am 24.1. um 21 Uhr in der Moonbar in der Sternstraße 29. Nach der Dance Class mit Malado Dine Diallo beginnt die After Party mit Latin, Salsa und Bachata.

Factory: Techno, Hard, Bounce und Raw bestimmen das Programm der Factory in der Sandbreite 2 am 24.1. Ab 22 Uhr sorgen Chrissyjeey, Tiefundton, Ferris Hilton, Dr Sheppat und Michael Klotz für die Musik.

Insel der Jugend: "Save the Rave – Vol. 6" heißt es am 24.1. um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Auf drei Floors legen RO, Phil S., Madston, C02, Transistor, Bagpack, Relunkt, Seba Made, Derdide, Carpe Noctem, Repet und Thomasmalanders auf.

Prinzzclub: "Latin Vibes" sorgen am 24.1. im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a dank DJ Hoff für Bewegung. Beginn ist um 23 Uhr.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Sonntag heißt es in einer schlagerfreien Ü60-Party bereits ab 17 Uhr "Let's rock again". An diesem Abend gilt: Ohne Ü60-Begleitung kein Einlass vor 22 Uhr.

Deep 2.0: Im Deep 2.0 auf der Ecke Breiter Weg/Keplerstraße spielt die Musik Freitag und Sonnabend ab 22 Uhr.