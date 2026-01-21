Magdeburger des Jahres 2025 Mit Video: Preis für Ehrenamtliche: Sie kämpfen für Gesundheit
Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leser die Magdeburger des Jahres. Zu den Siegern gehören auch Verena Ruhsert und Fabian Kunze vom Verein „Ärzte der Welt“. Gemeinsam mit einem ehrenamtlichen Team ermöglichen sie Menschen ohne Krankenversicherung den Zugang zu medizinischer Hilfe.
Aktualisiert: 21.01.2026, 08:33
Zu Magdeburgern des Jahres 2025 gewählt wurden auch Fabian Kunze und Verena Ruhsert vom Verein „Ärzte der Welt“.