Fabian Kunze und Verena Ruhsert leiten die Open.Med-Praxis des Vereins „Ärzte der Welt“. Gemeinsam mit ihrem ehrenamtlichen Team ermöglichen sie Menschen ohne Krankenversicherung oder Aufenthaltsstatus den Zugang zu anonymer und kostenfreier medizinischer Hilfe. Für ihr Engagement gehören sie zu den Magdeburgern des Jahres 2025.

Foto: Viktoria Kühne