Magdeburger des Jahres 2025 Mit Video: Preis für Ehrenamtliche: Sie kämpfen für Gesundheit

Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leser die Magdeburger des Jahres. Zu den Siegern gehören auch Verena Ruhsert und Fabian Kunze vom Verein „Ärzte der Welt“. Gemeinsam mit einem ehrenamtlichen Team ermöglichen sie Menschen ohne Krankenversicherung den Zugang zu medizinischer Hilfe.

Von Michaela Schröder Aktualisiert: 21.01.2026, 08:33
Fabian Kunze und Verena Ruhsert leiten die Open.Med-Praxis des Vereins „Ärzte der Welt“. Gemeinsam mit ihrem ehrenamtlichen Team ermöglichen sie Menschen ohne Krankenversicherung oder Aufenthaltsstatus den Zugang zu anonymer und kostenfreier medizinischer Hilfe. Für ihr Engagement gehören sie zu den Magdeburgern des Jahres 2025.
