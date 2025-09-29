Im Jugendcamp Arendsee haben seit 2014 bereits 6.000 junge Leute gedreht und gelernt. Nun geht es ans Verändern. Das Bauprojekt auf dem Nachbarareal ist in Planung.

Unter den Festivalgästen waren auch Diana Buschmann (vorn) und Volker Nowak (dahinter), die im preisgekrönten Film „In die Sonne schauen" mitwirkten.

Arendsee. - Schon bevor das Projekt „Filmplace“ am Arendsee errichtet ist, mausern sich die Stadt und die Altmark zum „Filmort“. Das Jugendfilmcamp ist hier seit 2014 etabliert. Allein diesen Sommer nahmen 615 junge Leute zwischen 12 und 26 Jahren an den Workshops teil. Es entstanden 66 Kurzfilme, von denen einige beim Filmfestival gezeigt werden.