weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Jugendcamp hat Pläne: Zukunft „Filmplace“ am Arendsee ist schon präsent

Jugendcamp hat Pläne Zukunft „Filmplace“ am Arendsee ist schon präsent

Im Jugendcamp Arendsee haben seit 2014 bereits 6.000 junge Leute gedreht und gelernt. Nun geht es ans Verändern. Das Bauprojekt auf dem Nachbarareal ist in Planung.

Von Helga Räßler 29.09.2025, 07:31
Unter den Festivalgästen waren auch Diana Buschmann (vorn) und Volker Nowak (dahinter), die im preisgekrönten Film „In die Sonne schauen" mitwirkten.
Unter den Festivalgästen waren auch Diana Buschmann (vorn) und Volker Nowak (dahinter), die im preisgekrönten Film „In die Sonne schauen" mitwirkten. Foto: Helga Räßler

Arendsee. - Schon bevor das Projekt „Filmplace“ am Arendsee errichtet ist, mausern sich die Stadt und die Altmark zum „Filmort“. Das Jugendfilmcamp ist hier seit 2014 etabliert. Allein diesen Sommer nahmen 615 junge Leute zwischen 12 und 26 Jahren an den Workshops teil. Es entstanden 66 Kurzfilme, von denen einige beim Filmfestival gezeigt werden.