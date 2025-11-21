Ehrenamtliche wünschen sich seitens der Stadt sowie der Kommunalpolitik mehr Aufmerksamkeit, um den Aufwand zu verringern und das Marketing zu verbessern.

Kultur braucht Hilfe: Gebühren für Werbeplakate und Marketing in Arendsee auf dem Prüfstand

Petra Schrimpf vom Kunst Werk beteiligt sich als Aktive bereits seit sieben Jahren an Wagen und Winnen. Mitstreiter haben nun erklärt, das Organisieren werde immer schwieriger.

Arendsee. - Der Förderverein Kloster sowie der Verein Rund um den See kümmern sich um einen Adventsmarkt auf dem kommunalen Areal am See. Um die Frage, was die Stadt dazu beitragen kann, wird nicht nur in Bezug auf diesem Höhepunkt diskutiert. Auch Wagen und Winnen spielt eine Rolle.