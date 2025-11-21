Im Technologiepark Ostfalen an der A2 entsteht auf acht Hektar bis 2028 ein moderner Standort für 700 Mitarbeiter. Doch bisher gibt es hier weder Bus noch Bahn.

Die Bagger sind schon seit Montag am Ausheben. Mit dem offiziellen ersten Spatenstich haben Landrat Martin Stichnoth, Innenministerin Tamara Zieschang, LKA-Chefin Birgit Specht, Finanzminister Michael Richter und Barlebens Bürgermeister Frank Nase (von links) die Bauarbeiten für das neue Landeskriminalamt gestartet.

Barleben - „Wir bauen hier etwas ganz Großes.“ Nach diesen Worten von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und den Ausführungen weiterer Redner ist heute in Barleben der offizielle Spatenstich für das neue Landeskriminalamt erfolgt. Bis 2028 wird die Zentrale der Behörde auf einem knapp acht Hektar großen Gelände im Technologiepark Ostfalen (TPO) entstehen.