Neubau gegen Kriminalität in der Börde Spatenstich für das Landeskriminalamt in Barleben
Im Technologiepark Ostfalen an der A2 entsteht auf acht Hektar bis 2028 ein moderner Standort für 700 Mitarbeiter. Doch bisher gibt es hier weder Bus noch Bahn.
Aktualisiert: 21.11.2025, 17:33
Barleben - „Wir bauen hier etwas ganz Großes.“ Nach diesen Worten von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und den Ausführungen weiterer Redner ist heute in Barleben der offizielle Spatenstich für das neue Landeskriminalamt erfolgt. Bis 2028 wird die Zentrale der Behörde auf einem knapp acht Hektar großen Gelände im Technologiepark Ostfalen (TPO) entstehen.