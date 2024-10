Fleetmark/hz. - Der Familienhof Salzwedel ist nicht nur in der Kreisstadt aktiv. Um die Fahrtwege zu verkürzen, gibt es auch Kurse in der Begegnungsstätte Fleetmark. „Viele frisch gebackene Eltern wünschen sich, die Entwicklung ihres Neugeborenen bestmöglich zu fördern. Doch wie genau kann eine solche Förderung aussehen?“, heißt es in einer Ankündigung der Einrichtung.

Beim DELFI-Kurs geht es darum, ein Kind schon im ersten Lebensjahr in seiner Entwicklung zu unterstützen. Die Abkürzung steht für Denken, Entwickeln, Lieben, Fühlen und Individuell. Eltern mit Kindern ab der sechsten Lebenswoche bis zu zwölf Monaten sind willkommen. Erziehungswissenschaftlerin Maria Höltke möchte Anregungen geben. Neben Wahrnehmungs- und Bewegungsanregungen werden Halte- sowie Tragegriffe gezeigt. Hinzu kommen Lieder und Spiele, entsprechend dem Kindesalter. Darüber hinaus gibt es Raum für Fragen und Austausch unter den Eltern. Der achtwöchige Kurs beginnt am Donnerstag, 7. November, und wird zwischen 10 Uhr sowie 11.30 Uhr geboten. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 80 Euro erhoben, der häufig bis zu 80 Prozent von Krankenkassen übernommen werde, informiert der Salzwedeler Familienhof.

Babymassage und Rhythmik

Ein Krabbelkinder-Kurs, der aus vier Angebotstagen besteht, beginnt ebenfalls am Donnerstag, 7. November. Heilpädagogin Sibylle Weber widmet sich Spielen, die die Entwicklung fördern. Sozialpädagogin Inge Schnöckel bringt am Donnerstag, 14. November, Babymassage und Rhythmik näher. Physiotherapeutin Alrun Peterhoff zeigt am Donnerstag, 21. November, Tragemöglichkeiten. Heilpädagogin Maria Höltke möchte sich am Donnerstag, 28. November, mit den Teilnehmern zum Thema Entwicklungsfragen austauschen. Der Kurs dauert immer von 15.30 bis 17 Uhr und ist für Eltern mit Kindern im Alter von sechs bis 18 Monaten von Interesse.

Für beide Veranstaltungsreihen sind Anmeldungen im Familienhof Salzwedel möglich. Und zwar direkt auf der Internetseite. Außerdem kann mit der Einrichtung unter der Telefonnummer 03901/ 47 30 55 oder per E-Mail: (info@familienhof-salzwdel.de) Kontakt aufgenommen werden.