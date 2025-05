Im Projektgebiet Zerbster Ackerland geht es nicht nur um Rebhühner, auch andere Arten sind relevant. Darum dreht sich eine Aktion der Uni Göttingen in Buhlendorf.

Buhlendorf. - „Rebhuhn retten – Vielfalt fördern!“ heißt es seit 2023 im Zerbster Ackerland. Bei dem bundesweiten Projekt geht es am Ende nicht nur um das Rebhuhn allein, sondern auch um andere Arten in seinem Lebensraum. Maßnahmen, die den Lebensraum für das Rebhuhn verbessern, haben auch Auswirkungen auf den Bestand anderer Arten. Deshalb wird nun ein neues Projekt auf den Felder in Buhlendorf umgesetzt.