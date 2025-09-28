Im Arendseer Strandbad wird bis Ende November gebaut. Eine neue Kletterkonstruktion entsteht. Die sieht nach einer Gans aus, passend zum Maskottchen.

So sieht die Agathekonstruktion laut Fotomontage aus dem Arendseer Bauamt aus.

Arendsee. - Im Strandbad Arendsee herrscht Ruhe. Bis auf Mitarbeiter der Luftkurort GmbH, die aufräumen und für die Winterfestmachung der Anlagen sorgen, ist niemand mehr anzutreffen. Aber bald sollen Baumaschinen anrücken, um aus der im Bauamt gefertigten Fotomontage eines Agathe-Maskottchens in Übergröße zum Klettern zur Realität zu verhelfen.