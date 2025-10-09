Verkehrskontrolle an B188 bei Wust Mit Polizei-Eskorte in die Werkstatt nach Stendal
Länderübergreifende Fahrzeugkontrolle auf dem Parkplatz an der B188 zwischen Kabelitz und Wust. Das sind die Ergebnisse.
Aktualisiert: 09.10.2025, 17:50
Wust. - „Den Führerschein und die Fahrzeugpapiere bitte, sowie – falls vorhanden - den Personalausweis.“ Diese freundliche Aufforderung bekamen insgesamt 65 Fahrer zu hören, die am Mittwoch auf der Bundesstraße 188 zwischen Wust und Kabelitz in Fahrtrichtung Fischbeck unterwegs waren. Kontrolliert wurden auf dem erst kürzlich erweiterten Parkplatz insgesamt 41 Pkw sowie 25 Lkw.