Länderübergreifende Fahrzeugkontrolle auf dem Parkplatz an der B188 zwischen Kabelitz und Wust. Das sind die Ergebnisse.

Mit Polizei-Eskorte in die Werkstatt nach Stendal

Dieser niederländische Transporter durfte nur mit Polizeibegleitung weiterfahren - und zwar direkt in die Werkstatt. Aus der Bremsanlage trat Druckluft aus, stellte dieser Polizist bei der Kontrolle fest.

Wust. - „Den Führerschein und die Fahrzeugpapiere bitte, sowie – falls vorhanden - den Personalausweis.“ Diese freundliche Aufforderung bekamen insgesamt 65 Fahrer zu hören, die am Mittwoch auf der Bundesstraße 188 zwischen Wust und Kabelitz in Fahrtrichtung Fischbeck unterwegs waren. Kontrolliert wurden auf dem erst kürzlich erweiterten Parkplatz insgesamt 41 Pkw sowie 25 Lkw.