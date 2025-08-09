Neues Caféangebot nahe Arendsee Mechauerin erfüllt sich großen Wunsch: Gastgeberin mit Kaffee und Kuchen auch für Fremde
In Mechau wächst ein besonderer Traum nicht nur in Form von Pflanzen. Die Besucher können sich bei selbstgebackenem Kuchen und Gesprächen eine Auszeit vom Alltag gönnen.
09.08.2025, 11:30
Mechau. - „Schön, dass du da bist“ – dieser Spruch auf Servietten spiegelt den Kern des gesamten Gartenkaffees wieder. Dieses wächst seit einigen Monaten im wahrsten Sinne des Wortes in der Mechauer Bauernstraße 13.