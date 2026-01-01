2026 – ein neues Jahr hat begonnen. Aber leben wir eigentlich gerne in dieser Zeit? Wer hat das schönere Leben – wenn er 2025 oder 1975 geboren wurde? Die Volksstimme fragte nach.

Burg/Genthin - Neues Jahr, neues Glück - der Beginn eines neuen Jahres ist für viele wie eine neue Chance, die Zeit der Neuanfänge, der Veränderungen. Es geht etwas Neues los. Aber wie zukunftsoffen sind wir eigentlich? Lebt man gerne in der Gegenwart? Oder war früher alles besser? Die Volksstimme fragte deshalb Einwohner des Jerichower Landes: Wann wären Sie lieber geboren - 1975 oder 2025?