Frische Pfannkuchen als Belohnung Silvesterlauf: Genthiner sind begeisterte Läufer - egal wie alt oder mit Kinderwagen
Der Lauf- und Triathlonverein Genthin hat auch dieses Jahr wieder zur letzten sportlichen Wohltat eines jeden Jahres eingeladen - und die Genthiner waren in Lauflaune.
Aktualisiert: 01.01.2026, 18:17
Genthin - Lauf- und Triathlonverein Genthin hatte wieder eingeladen zum alljährlichen Genthiner Silvesterlauf. Und was soll man sagen: Die Genthiner kamen! Mehr als 200 Teilnehmer haben sich am Silvestermorgen auf die 1,4 Kilometer lange Strecke begeben.