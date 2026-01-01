Der Lauf- und Triathlonverein Genthin hat auch dieses Jahr wieder zur letzten sportlichen Wohltat eines jeden Jahres eingeladen - und die Genthiner waren in Lauflaune.

Silvesterlauf: Genthiner sind begeisterte Läufer - egal wie alt oder mit Kinderwagen

Der Startschuss zum Silvesterlauf in Genthin fiel am 31.12.2025 um 10 Uhr.

Genthin - Lauf- und Triathlonverein Genthin hatte wieder eingeladen zum alljährlichen Genthiner Silvesterlauf. Und was soll man sagen: Die Genthiner kamen! Mehr als 200 Teilnehmer haben sich am Silvestermorgen auf die 1,4 Kilometer lange Strecke begeben.