Jener Fall hat im Mai 2024 im gesamten Harzkreis für Aufsehen gesorgt: In Dardesheim war ein dort lebender Pole verschwunden – möglicherweise war er Opfer eines Kapitalverbrechens geworden, wurde bald vermutet. Dies ist für die Staatsanwaltschaft mittlerweile bewiesen – und sie hat zwei Tatverdächtige gefasst.

„Wir haben die Täter“ - Mysteriöser Mord im Harz: Was geschah mit Ryszard I.?

Im Fall eines im Mai 2024 verschwundenen und später bei Badersleben tot aufgefundenen Polen sind Polizei und Staatsanwaltschaft nun einen entscheidenden Schritt weiter.

Dardesheim/Halberstadt. - Wie kam Ryszard I. zu Tode? Eine Frage, die seit dem überraschenden Auffinden der Leiche des zuletzt in Dardesheim lebenden Polen im Raum steht. Die Verantwortlichen der zuständigen Staatsanwaltschaft in Halberstadt sind sich längst 100-prozentig sicher, dass der 62-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Und: Sie sind nun einen guten Schritt weiter und haben zwei Tatverdächtige gefasst.