Die Top Ten laut Klickzahlen: Was weckte das meiste Interesse bei den Lesern aus Zerbst und Umgebung? Die zehn am häufigsten aufgerufenen Online-Artikel aus dem Jahr 2025.

Zwischen Zerbst und Roßlau entwickelte sich Anfang Juli ein riesiger Waldbrand. Kilometerweit waren die hohen Rauchwolken zu sehen. Viele lasen den Online-Artikel dazu - der meistgeklickte 2025 war es allerdings nicht.

Zerbst - Ob auf dem Smartphone oder Tablet - immer und überall kann die Volksstimme inzwischen gelesen werden. Neben der klassischen Zeitung – sechsmal die Woche auf Papier gedruckt und zugestellt - wird auch im Internet über Nachrichten aus Zerbst und Umgebung informiert, und das rund um die Uhr. Doch was interessiert die Online-Leser am meisten? Das zeigen die Aufrufe ganz deutlich. Und der Blick auf die zehn Beiträge, die im zurückliegenden Jahr am häufigsten angeklickt wurden, überrascht durchaus.