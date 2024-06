Arendsee. - Sie leuchten schon von weitem, wenn man das Strandbad betritt: die sechs neuen Tretboote mit ihren farbstarken Rutschenaufsätzen in Rot, Blau und Grün. Schwimmmeister Jens Dittberner bugsierte gestern alle an den Steg des Bootsverleihs in Höhe der Vogelvoliere.

Dort liegen auch die beiden Ruderboote, die sich Gäste der Luftkurort Arendsee GmbH ausleihen können. „Seit dieser Saison betreiben wir den Verleih wieder selbst, wie es zu Gründerzeiten des Bades schon einmal war“, erklärt Geschäftsführerin Claudia Schulz.

Probleme mit den Öffnungszeiten, Zustand der Boote und Sauberkeit sowie Sicherheit der Stege hatten in der Vergangenheit schon mal für Unmut bei Gästen geführt. „Jetzt ist es gut, dass wir alles in eigener Regie haben“, betont sie. Nach der Wende hatte Bootsbauer Ulf Meyer und Familie den Verleih inne, und es funktionierte reibungslos. In den vergangenen zirka zehn Jahren hatte ein Gastwirt die Pacht. „Auf jeden Fall haben Tretboote am Arendsee Tradition“, meint Schulz.

Vorschläge bis Freitag einreichen

Ausgeliehen werden können die Gefährte an der Strandbadkasse oder in der Tourist-Information im Haus des Gastes. „Und wir arbeiten daran, dass Buchungen auch online vorgenommen werden können“, kündigt sie an. Vor Ort betreut werde der Verleih unter anderem von Schülern in Ferienjobs. „Wir haben das im Blick und unter Kontrolle.“

Auch die Boards für das StandUpPaddeln (SUP) sind am Strand zu haben und zwar zu den Öffnungszeiten täglich ab 10 Uhr.

Eine Besonderheit steht noch bevor: Die acht Boote der hauseigenen Flotte sollen Namen bekommen. „Das ist nötig wegen der wasserrechtlichen Vorschriften und wird bei Kontrollen der Wasserpolizei auf dem See geprüft“, versicherte Claudia Schulz,. Deshalb hatte die GmbH die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, Namensvorschläge zu machen. Diese sollen bis Freitag, 14. Juni, vorliegen. Dann werden sie vergeben und die Namenszüge an den Booten angebracht. Ansonsten seien die Boote und die SUP’s schon gut gebucht, die Nachfrage sei groß.

Leih-Fahrräder als Neuheit

„Jetzt muss nur der Sommer wieder kommen und Wärme mitbringen, damit die Badegäste strömen“, hofft die Chefin ebenso wie Annette Wegener vom Eiswagen und die anderen Versorger.

Die GmbH-Mitarbeiter sorgen täglich für einen sauberen Strand. Einziges Problem dort ist die Absicherung der noch nicht fertiggestellten Terrassenplattform auf der Stahlkonstruktion der ehemaligen Seetribüne. Das Vorhaben ziehe sich hin und werde in dieser Saison wohl noch immer nicht abgeschlossen. Metallvorrichtungen würden Badegäste vor Unfällen bewahren.

Ebenfalls von der Seepromenade aus gut zu sehen sind die orangefarbenen Leihfahrräder von Christian Starcks „Radkultur“-Werkstatt in Binde. „Touristen, die hier vorbeikommen und sich zu einer Tour entschließen, können diese ausleihen“, so Schulz. Das treffe auch auf die Leihräder in der Tourist-Information oder auf dem Campingplatz zu. Es gebe sogar Kinderräder und Wagen zum Anhängen. Und wer einen geführten Ausflug wolle, könne auch den hier ordern.