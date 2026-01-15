Die Grundlage des neuen Touristenangebotes ist fertig: Wie mit dieser Marketingchance und dem Arendseer Maskottchen Unternehmen für Rabatte motiviert werden sollen.

Neue Karten für Gäste in Arendsee: Touristen kommen in den Genuss von Rabatten

Das ist die neue Gästekarte: Agathe zeigt sich in verschiedenen Flügelstellungen sehr präsent. Die Stadt wird als „Luftkurort mit Herz“ vermarket.

Arendsee. - Was haben Urlauber überhaupt von der Kurtaxe, die sie zahlen müssen? Diese Frage ist bei verschiedenen Diskussionen immer wieder aktuell. Mit der Gästekarte und damit verbundenen Rabatten soll eine Antwort gegeben werden.