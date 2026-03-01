Die Kommune kann Geld sparen, wenn Vereine Räume im Haus der Begegnung zur Verfügung gestellt bekommen. In anderen Orten wird das nicht so gemacht .

Darf die Stadt Barby das einfach?

In das Haus der Begegnung sollen Vereine einziehen.

Barby. - Anfang März soll der Barbyer Stadtrat entscheiden, ob leerstehende Räume im Haus der Begegnung Vereinen in der Kleinstadt zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt werden sollen. Die unscheinbare Vorlage hat dabei durchaus politische Sprengkraft, wie die Diskussion im Hauptausschuss zeigte.