Heimische Betriebe bringen sich mit Angeboten und Ideen engagiert ein. Wie alle Gäste davon profitieren können.

Von Christian Ziems 01.03.2026, 11:30
Die Gästekarte soll ab dem 1. April gelten.
Die Gästekarte soll ab dem 1. April gelten.

Arendsee. - Eine Gästekarte gibt es bekanntlich ab dem 1. April in Arendsee – zum ersten Mal überhaupt. Urlauber bekommen diese für das Zahlen der Kurtaxe. Damit können Rabatte in Anspruch genommen werden. Zum Beispiel: 10 Prozent Nachlass auf Souvenirs mit Agathe (Maskottchen) bei der Luftkurort Arendsee GmbH.