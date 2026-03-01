Heimische Betriebe bringen sich mit Angeboten und Ideen engagiert ein. Wie alle Gäste davon profitieren können.

Neue Gästekarte mit Rabatten in Arendsee: Unternehmen wollen alle Urlauber daran beteiligen

Die Gästekarte soll ab dem 1. April gelten.

Arendsee. - Eine Gästekarte gibt es bekanntlich ab dem 1. April in Arendsee – zum ersten Mal überhaupt. Urlauber bekommen diese für das Zahlen der Kurtaxe. Damit können Rabatte in Anspruch genommen werden. Zum Beispiel: 10 Prozent Nachlass auf Souvenirs mit Agathe (Maskottchen) bei der Luftkurort Arendsee GmbH.