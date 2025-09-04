Eil
Ehrenamtliche wollen Betrieb auf Schienen Neuer Schwung für stillgelegte Eisenbahn in Arendsee: Verein stellt seinen Plan vor
Ehrenamtliche bieten im Luftkurort Fahrten mit der Draisine an. Was sie damit erreichen wollen und wie es mit der Strecke weitergehen soll. Weitere Mitstreiter werden zudem noch gesucht.
04.09.2025, 10:45
Arendsee. - Ein nicht alltägliches Freizeitangebot in Arendsee: Interessenten können am Sonnabend, 6. September, Fahrraddraisinen ausprobieren. Der Verein „Die Bahn bleibt“ verfolgt damit ein ganz bestimmtes Ziel.