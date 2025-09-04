weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Ehrenamtliche wollen Betrieb auf Schienen Neuer Schwung für stillgelegte Eisenbahn in Arendsee: Verein stellt seinen Plan vor

Ehrenamtliche bieten im Luftkurort Fahrten mit der Draisine an. Was sie damit erreichen wollen und wie es mit der Strecke weitergehen soll. Weitere Mitstreiter werden zudem noch gesucht.

Von Christian Ziems 04.09.2025, 10:45
Archivfoto: Eckehard Schwarz

Arendsee. - Ein nicht alltägliches Freizeitangebot in Arendsee: Interessenten können am Sonnabend, 6. September, Fahrraddraisinen ausprobieren. Der Verein „Die Bahn bleibt“ verfolgt damit ein ganz bestimmtes Ziel.