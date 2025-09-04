Ehrenamtliche wollen Betrieb auf Schienen Neuer Schwung für stillgelegte Eisenbahn in Arendsee: Verein stellt seinen Plan vor

Ehrenamtliche bieten im Luftkurort Fahrten mit der Draisine an. Was sie damit erreichen wollen und wie es mit der Strecke weitergehen soll. Weitere Mitstreiter werden zudem noch gesucht.