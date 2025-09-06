weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Naturschutz im Harz: Fledermäuse sind in luftiger Höhe in Wegeleben sehr willkommen

Naturschutz lebt von vielen kleinen Dingen. In Wegeleben hat die evangelische Kirchgemeinde Rat gesucht und nutzt die Kirchturmsanierung, um zugleich Fledermäusen zu helfen.

Von Sabine Scholz 06.09.2025, 18:15
Peter Schreiber von der evangelischen Kirchengemeinde Wegeleben mit einem der Fledermauskästen.
Peter Schreiber von der evangelischen Kirchengemeinde Wegeleben mit einem der Fledermauskästen. Foto: Knut Ballhause

Wegeleben. - Die kleinen Flattertiere sind manchen unheimlich, andere nehmen die nachtaktiven fliegenden Säuger gar nicht wahr. Dabei brauchen Fledermäuse durchaus Unterstützung. In Wegeleben lässt man ihnen diese jetzt angedeihen.