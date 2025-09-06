Naturschutz lebt von vielen kleinen Dingen. In Wegeleben hat die evangelische Kirchgemeinde Rat gesucht und nutzt die Kirchturmsanierung, um zugleich Fledermäusen zu helfen.

Fledermäuse sind in luftiger Höhe in Wegeleben sehr willkommen

Peter Schreiber von der evangelischen Kirchengemeinde Wegeleben mit einem der Fledermauskästen.

Wegeleben. - Die kleinen Flattertiere sind manchen unheimlich, andere nehmen die nachtaktiven fliegenden Säuger gar nicht wahr. Dabei brauchen Fledermäuse durchaus Unterstützung. In Wegeleben lässt man ihnen diese jetzt angedeihen.