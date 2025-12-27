Der Planer verrät, was das Besondere an den Geräten an der Johanniskirche ist. Der Ortschaftsrat Arendsee denkt über einen noch größeren Treffpunkt nach. Und sogar eine Katze sorgt kurzzeitig für Aufmerksamkeit.

Neuer Spielplatz in Arendsee: Wie auch Jugendliche dafür begeistert werden sollen

Der neue Spielplatz wurde nicht nur während der Party zur Eröffnung gut angenommen.

Arendsee. - Kinderlachen, Spielgeräte, die ausgiebig genutzt werden, und teilweise wird sogar mit Handys geleuchtet, damit der Spaß nachmittags nicht so schnell endet: Junge Besucher sind auf der einstigen Grünfläche immer wieder zu sehen. Ein Zeichen, dass der Standort beliebt ist, und dies könnte noch verstärkt werden.