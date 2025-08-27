Herzinfarkt nach Motocross „Plötzlich stand die Welt still“: Wie das Leben von einem Arendseer gerettet werden konnte
„Danke von Herzen – an unsere Helden“: Eine Arendseer Familie zollt engagierten Rettungskräften auf eine ganz besondere Art und Weise ihre tiefe Wertschätzung.
Aktualisiert: 28.08.2025, 10:45
Altmersleben/Arendsee. - Ein kurzer Moment kann über Leben oder Tod entscheiden: Diese Erfahrung musste eine Arendseer Familie machen. Bis ins Mark engagierte Menschen verhinderten bei einem medizinischen Notfall mit viel Einsatz das Schlimmste.