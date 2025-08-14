Im Arendseer Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) machen pro Jahr rund 15.000 Gäste – vor allem Kinder – Urlaub. Was die Geschäftsführerin vom von Cem Özdemir vorgeschlagenen Verbot für die Nutzung Sozialer Medien hält.

Postkarte statt Whatsapp: Arendseer KiEZ bietet Alternativen zu sozialen Medien

Arendsee. - Grünen-Politiker Cem Özdemir möchte das Nutzen von Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok für Kinder sowie Jugendliche unter 16 Jahren in Deutschland verbieten. Kirsten Hohmeyer hat nahezu täglich mit dem Nachwuchs zu tun und kennt die Smartphone-Diskussionen.