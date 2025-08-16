Archäologie in Wernigerode Nach Grabungen an der Himmelpforte: Wird Harzer Kloster-Ruine nun zum Freilichtmuseum?

Mitten im Harz liegt ein Ort, der jahrhundertelang im Verborgenen schlummerte: die Klosterruine Himmelpforte bei Wernigerode. Drei Grabungskampagnen haben dort nicht nur spektakuläre Funde zutage gefördert, sondern auch wertvolle Erkenntnisse über die Rolle des Klosters in der Harzer Geschichte. Nun ist die Ausgrabung abgeschlossen – und die Frage bleibt: Verschwindet dieser Schatz wieder in der Versenkung?