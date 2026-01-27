weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. „Jahr der starken Frauen“: Regisseurin Mascha Schilinski kehrt an den Drehort in der Altmark zurück

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Dolmetscherin übersetzt Social-Media-Posts des Angeklagten
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Dolmetscherin übersetzt Social-Media-Posts des Angeklagten

„Jahr der starken Frauen“ Regisseurin Mascha Schilinski kehrt an den Drehort in der Altmark zurück

Auf dem Landhof Neulingen bei Arendsee ist das „Jahr der starken Frauen“ gestartet. Zum Auftakt gab es ein Konzert mit Sängerin Charlotte Knappstein.

Von Helga Räßler 27.01.2026, 10:15
Charlotte Knappstein gab auf der Neulinger Bühne die perfekt inszenierte Diva und sang, begleitet von Torsten Urban, Songs von Hildegard Knef, Zarah Leander und Gilbert Becaud.
Charlotte Knappstein gab auf der Neulinger Bühne die perfekt inszenierte Diva und sang, begleitet von Torsten Urban, Songs von Hildegard Knef, Zarah Leander und Gilbert Becaud. Foto: Helga Räßler

Neulingen. - Ihre Stimme klang tatsächlich wie die von Zarah Leander, so tief und melodiös. Nur dass sie im Gegensatz zu dieser auch höhere Stimmlagen beherrscht. Das bewies Schauspielerin und Sängerin Charlotte Knappstein am Sonnabend beim Jahresauftaktkonzert auf dem Landhof Neulingen. Begleitet wurde sie vom Gitarristen Torsten Urban. Mit großem Erfolg, wie der Beifall des Publikums in der „KostBar“ bewies.