Auf dem Landhof Neulingen bei Arendsee ist das „Jahr der starken Frauen“ gestartet. Zum Auftakt gab es ein Konzert mit Sängerin Charlotte Knappstein.

Regisseurin Mascha Schilinski kehrt an den Drehort in der Altmark zurück

Charlotte Knappstein gab auf der Neulinger Bühne die perfekt inszenierte Diva und sang, begleitet von Torsten Urban, Songs von Hildegard Knef, Zarah Leander und Gilbert Becaud.

Neulingen. - Ihre Stimme klang tatsächlich wie die von Zarah Leander, so tief und melodiös. Nur dass sie im Gegensatz zu dieser auch höhere Stimmlagen beherrscht. Das bewies Schauspielerin und Sängerin Charlotte Knappstein am Sonnabend beim Jahresauftaktkonzert auf dem Landhof Neulingen. Begleitet wurde sie vom Gitarristen Torsten Urban. Mit großem Erfolg, wie der Beifall des Publikums in der „KostBar“ bewies.