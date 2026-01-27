Liveticker
„Jahr der starken Frauen“ Regisseurin Mascha Schilinski kehrt an den Drehort in der Altmark zurück
Auf dem Landhof Neulingen bei Arendsee ist das „Jahr der starken Frauen“ gestartet. Zum Auftakt gab es ein Konzert mit Sängerin Charlotte Knappstein.
27.01.2026, 10:15
Neulingen. - Ihre Stimme klang tatsächlich wie die von Zarah Leander, so tief und melodiös. Nur dass sie im Gegensatz zu dieser auch höhere Stimmlagen beherrscht. Das bewies Schauspielerin und Sängerin Charlotte Knappstein am Sonnabend beim Jahresauftaktkonzert auf dem Landhof Neulingen. Begleitet wurde sie vom Gitarristen Torsten Urban. Mit großem Erfolg, wie der Beifall des Publikums in der „KostBar“ bewies.