Der Landkreis hat Schulden. 2025 waren es zehn Millionen Euro, 2026 wird mit bis zu 20 Millionen Euro gerechnet. Welche Sparmaßnahmen sind geplant?

Landkreis Jerichower Land im Sparzwang - Wer muss darunter leiden?

Der Landkreis muss kräftig sparen, das bedeutet auch für die Menschen im Jerichower Land Einschränkungen.

Burg - Die Kasse des Landkreises hat ein riesiges Loch. Nach einem Defizit von zehn Millionen Euro 2025 rechnet die Verwaltung in diesem Jahr mit 18 bis 20 Millionen Euro. Es muss gespart werden. Das ist allerdings keine reine Verwaltungsangelegenheit, sondern betrifft auch die Menschen im Jerichower Land. Was kommt auf sie zu?