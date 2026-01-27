weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Harzer Ortsbürgermeister im Neujahrs-Interview: Bleibt Rhoden auf dem Trockenen?

Harzer Ortsbürgermeister im Neujahrs-Interview Bleibt Rhoden auf dem Trockenen?

Ortsbürgermeister David Kawitzke gibt einen Ausblick darauf, welchen Herausforderungen und Zielen sich Rhoden und die Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck im Jahr 2026 stellen müssen.

Von Vera Heinrich 27.01.2026, 10:45
Rhodens Ortsbürgermeister David Kawitzke sieht dringenden Handlungsbedarf zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Osterwiecker Ortsteil.
Rhodens Ortsbürgermeister David Kawitzke sieht dringenden Handlungsbedarf zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Osterwiecker Ortsteil. Foto: Vera Heinrich

Rhoden. - Rhodens Ortsbürgermeister David Kawitzke (WG „Aktiv für Rhoden“) sieht die Löschwasserversorgung als vordringlichstes Problem in dem Osterwiecker Ortsteil sowie der gesamten Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck (Landkreis Harz). Was für ihn der Super-GAU wäre, verrät er im Neujahrs-Interview mit Reporterin Vera Heinrich.