Binde. - Die Stadt Arendsee bleibt in Sachen Schweineanlage Binde weiter auf dem Klagekurs: „Wir werden eine Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht gegen das Landesverwaltungsamt und den Altmarkkreis Salzwedel einreichen“, kündigte Arendsees Bürgermeister Norman Klebe am Mittwochabend während der Einwohnerversammlung in Binde an. Im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus informierten er und Ortsbürgermeisterin Simone Radke über den Stand der Dinge.

