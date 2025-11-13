Maskottchen Agathe zum spielen Spielgeräte im Arendsee: Die Zeit zum Bau ist knapp und was das für Auswirkungen hat
Die Arbeiten im Strandbad sollen demnächst beginnen. Ende November müsste eigentlich schon alles erledigt sein. Stadträte und Verwaltung diskutieren intern über Lösungen.
13.11.2025, 12:21
Arendsee. - Maskottchen Agathe (Gans) als Spielgerät (Klettern/Rutschen) im Bereich der neuen Terrasse – dies soll ein Hingucker im modernisierten Strandbad sein. Doch ob das bis Ende des Monats klappt, ist offen.