Die Arbeiten im Strandbad sollen demnächst beginnen. Ende November müsste eigentlich schon alles erledigt sein. Stadträte und Verwaltung diskutieren intern über Lösungen.

Von Christian Ziems 13.11.2025, 12:21
Stadtratsvorsitzende Christel Tiemann (Mitte) und Bürgermeister Norman Klebe erhielten von Ministerin Petra Grimm-Benne Ende Februar den Fördermittelbescheid. In Sachen Spielgeräte ist die Kommune noch nicht viel weiter. Archivfoto: Christian Ziems

Arendsee. - Maskottchen Agathe (Gans) als Spielgerät (Klettern/Rutschen) im Bereich der neuen Terrasse – dies soll ein Hingucker im modernisierten Strandbad sein. Doch ob das bis Ende des Monats klappt, ist offen.