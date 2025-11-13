Die Arbeiten im Strandbad sollen demnächst beginnen. Ende November müsste eigentlich schon alles erledigt sein. Stadträte und Verwaltung diskutieren intern über Lösungen.

Spielgeräte im Arendsee: Die Zeit zum Bau ist knapp und was das für Auswirkungen hat

Stadtratsvorsitzende Christel Tiemann (Mitte) und Bürgermeister Norman Klebe erhielten von Ministerin Petra Grimm-Benne Ende Februar den Fördermittelbescheid. In Sachen Spielgeräte ist die Kommune noch nicht viel weiter.

Arendsee. - Maskottchen Agathe (Gans) als Spielgerät (Klettern/Rutschen) im Bereich der neuen Terrasse – dies soll ein Hingucker im modernisierten Strandbad sein. Doch ob das bis Ende des Monats klappt, ist offen.