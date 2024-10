Familien betroffen Steigen die Gebühren für Kindertagesstätten und Horte im Bereich Arendsee?

Die Verwaltung stellt die Kosten auf den Prüfstand. Neues Zahlenwerk soll ab dem 1. August 2025 gelten. Ein Neubau in Kleinau ist in naher Zukunft nicht in Sicht. Für Eltern an Grundschulen wird ein Wahlrecht favorisiert.