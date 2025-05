Archäologie im Wasser Taucher lüften Geheimnisse: Was sich im Arendsee verbirgt und wann ein Kahn geborgen wird

Vor dem geplanten Bergen des Lastenkahns: Hans-Henning Schindler vom Tauchclub gibt einen Blick in die Unterwasser-Historie und was sich so alles im Seegrund verbirgt.