Die Vorbereitungen für die Vergabe des nächsten Kunst- und Kulturpreises laufen. In diesem Jahr wurde unter anderem Jutta Kurzer für ihre Verdienste als langjährige Vorsitzende des Frauenchores Arendsee ausgezeichnet. Wer die Preise (Einzelperson und Gruppe) 2026 erhält, steht noch nicht fest.

Die Verwaltung ruft Einwohner auf, Vorschläge zu unterbreiten. Es geht darum Menschen, die ehrenamtliches Engagement für die Einheitsgemeinde aktiv unterstützen und zum Wohle der Gemeinschaft in außergewöhnlichem Maße beitragen, zu würdigen. Die Vorschläge sollten schriftlich mit einer entsprechenden Begründung im Sekretariat des Bürgermeisters (Rathaus) abgegeben werden.

Bis zum 31. Januar ist das möglich. Die Verwaltung kann zudem per Mail info@stadt-arendsee.de erreicht werden. Nach der Frist wird der Sozialausschuss entscheiden, wer die Preise bekommt. Die Übergabe erfolgt dann beim Frühlings- und Wirtschaftsempfang am Freitag, 27. März, im Integrationsdorf. Archivfoto: C. Ziems