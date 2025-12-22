Haldensleben - Für strahlende Augen und staunende Gesichter am Straßenrand sorgte die Freiwillige Feuerwehr am vergangenen Wochenende in Haldensleben. Mit einem ganzen Tross aus festlich geschmückten Feuerwehrautos traten die Kameraden am Sonntagabend, 21. Dezember, zu ihrer diesjährigen Weihnachtsfahrt durch die Ohrestadt an.

Viele Zuschauer sahen sich das weihnachtliche Spektakel an. Foto: Till Frieling

Mit einer Reihe historischer Feuerwehrautos und moderner Einsatzfahrzeuge, die allesamt mit Lichterketten geschmückt waren, brachten sie dabei die Haldensleber Straßen zum Leuchten. Zwischendurch machte die weihnachtliche Fahrzeugkolonne noch halt am Sternenmarkt, um dort den Weihnachtsmann abzusetzen.

Alle Feuerwehrfahrzeuge waren festlich beleuchtet. Foto: Till Frieling

Die Strecke von der Wache an der Gerikestraße durch die Haldensleber Innenstadt bis nach Althaldensleben war dabei gesäumt von vielen Zuschauern, die sich das weihnachtliche Spektakel mit Begeisterung ansahen. Auch in den sozialen Medien kommentierten viele Nutzer die Weihnachtsfahrt damit, wie schön sie es fanden und bedankten sich für den Einsatz der Feuerwehr.