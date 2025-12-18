weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Veranstaltung in Genthin: Eisenbahngeschichte und Dampfloks erleben

Eisenbahngeschichte in der Region Genthin Von Hennigsdorf nach Jerichow – die letzte Reise dreier Dampflokomotiven

Die Geschichte dreier außergewöhnlicher Kleinbahnlokomotiven spiegelt den Wandel der deutschen Eisenbahn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Von Stefan Menzel Aktualisiert: 22.12.2025, 15:01
Lokbrigade des Bahnbetriebswerks Jerichow vor der Tenderlok 89 6480.
Lokbrigade des Bahnbetriebswerks Jerichow vor der Tenderlok 89 6480. Foto: Slg. Barby

Genthin/Jerichow - Wenn in Genthin an diesem Wochenende wieder die Modellbahnausstellung ihre Tore öffnet, reist das Publikum nicht nur durch detailgetreue Miniaturlandschaften – sondern auch durch mehr als ein Jahrhundert Eisenbahngeschichte. Und die war in der Region durchaus bewegt.