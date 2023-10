2500 Euro Preisgeld nutzt der Verein Rund um den See für sein nächstes Projekt in der Einheitsgemeinde Arendsee. Schautafeln mit typischen Storys zum Lesen und Hören sollen 2024 aufgestellt werden.

Arendsee. - Die Nachricht über den Preis im Wettbewerb “machen!2023“ erhielten die Mitglieder des Vereins Rund um den See direkt am Arendsee, als sie mit den Kindern der DRK-Tagesgruppe den Eidechsenhügel auf der Bleiche aufräumten. „Wir sind völlig überrascht und freuen uns sehr: Das Geld kommt für unseren geplanten Geschichtenwanderweg in der Einheitsgemeinde gerade recht“, erklärte Vereinsvorsitzende Kathrin Goyer. 2500 Euro gab es für den Verein ebenso für 99 weitere Projekte zusätzlich für bürgerschaftliches Engagement in kleineren Städten Ostdeutschlands.