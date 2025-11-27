Advent im Harz Halberstadt: Bleibt der Lichterglanz am Gröpertor für immer aus?
Für viele Halberstädter war diese Nachricht eine herbe Enttäuschung: Der Weihnachtsmarkt der Europaschule Am Gröpertor fällt aus. Steht die beliebte und immer sehr gut besuchte Adventsveranstaltung grundsätzlich auf der Kippe?
27.11.2025, 14:30
Halberstadt. - Für viele Halberstädter ist es ein fester Termin in der Vorweihnachtszeit. Wenn sich der Hof der Gröpertorschule für einen Abend in einen Weihnachtsmarkt verwandelt, drängeln sich die Besucher. Doch dieses Jahr fallen „Weihnachtszauber und Lichterglanz“ aus. So mancher fragt sich, ob für immer.