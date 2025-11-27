weather wolkig
  4. Advent im Harz: Halberstadt: Bleibt der Lichterglanz am Gröpertor für immer aus?

Für viele Halberstädter war diese Nachricht eine herbe Enttäuschung: Der Weihnachtsmarkt der Europaschule Am Gröpertor fällt aus. Steht die beliebte und immer sehr gut besuchte Adventsveranstaltung grundsätzlich auf der Kippe?

Von Sabine Scholz 27.11.2025, 14:30
Es war immer rappelvoll beim Weihnachtsmarkt der Europaschule Am Gröpertor. Dieses Jahr ist die Veranstaltung abgesagt.
Halberstadt. - Für viele Halberstädter ist es ein fester Termin in der Vorweihnachtszeit. Wenn sich der Hof der Gröpertorschule für einen Abend in einen Weihnachtsmarkt verwandelt, drängeln sich die Besucher. Doch dieses Jahr fallen „Weihnachtszauber und Lichterglanz“ aus. So mancher fragt sich, ob für immer.