Das Schiff bleibt nun zwei Monate im Hafen. Die Luftkurort Arendsee GmbH will nicht nur renovieren, sondern richtet auch die Angebotsvielfalt rund um die Attraktion neu aus.

Was nach der Queen-Pause folgt: Arendseer Attraktion wird für Essen, Musik und Literatur genutzt

Dan Schiff Queen Arendsee bleibt zwei Monate an der Anlegestelle.

Arendsee. - Mit dem Jahreswechsel endete die Queen-Saison 2025. Das Team der Luftkurort Arendsee GmbH bleibt auch bei der jetzigen Schiffpause alles andere als untätig. Diese ist für Januar und Februar vom Kreis-Umweltamt wie gewohnt angeordnet. Der Grund: Insbesondere die Tierwelt soll von Störungen frei bleiben.