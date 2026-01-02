An der Vielbaumer Kreuzung war Bernd Kloss allein mit seinem Latein: Wie sollte er mit Fahrrad über die A14-Baustelle nach Seehausen kommen? Von einer kleinen Irrfahrt.

Wie weiter? A14-Baustelle bei Seehausen wird zur Irrfahrt für Radfahrer

Zum Jahreswechsel 2025/2026 kann man an der Vielbaumer Kreuzung bei Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal die B189 nicht überqueren. Autos werden umgeleitet, aber was machen Radfahrer?

Seehausen. - Etwa eine dreiviertel Stunde braucht Bernd Kloss mit seinem Fahrrad von Wanzer bis nach Seehausen. Der Mann ohne Autoführerschein fährt die Strecke routiniert seit zig Jahren. „Ohne Radweg an der L2 ist das nicht das goldene vom Ei, ich fühle mich aber recht sicher, fahre mittlerweile dennoch mit Helm.“