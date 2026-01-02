Das Brandinferno mit zwei zerstörten beziehungsweise massiv beschädigten Häusern im Osterwiecker Ortsteil Hessen (Harzkreis) zeigt nachdrücklich, wo die Verantwortlichen schleunigst handeln müssen.

Osterwieck. - Die Diagnose des Osterwiecker Stadtwehrleiters Olaf Chrost ist schonungslos: Hätte es beim Brand in der Silvesternacht in Hessen (Harzkreis) genug Wasser gegeben, hätten die Feuerwehren zumindest das abgebrannte sowie das massiv beschädigte Haus retten können.