weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Kritik nach Großbrand im Harz: Kommentar zum Löschwassermangel in Osterwieck: Verdammt viele unerledigte Hausaufgaben

EIL
Tödlicher Unfall mit Feuerwerk: Jugendlicher stirbt bei Silvesterfeier in Born
Tödlicher Unfall mit Feuerwerk: Jugendlicher stirbt bei Silvesterfeier in Born

Kritik nach Großbrand im Harz Kommentar zum Löschwassermangel in Osterwieck: Verdammt viele unerledigte Hausaufgaben

Das Brandinferno mit zwei zerstörten beziehungsweise massiv beschädigten Häusern im Osterwiecker Ortsteil Hessen (Harzkreis) zeigt nachdrücklich, wo die Verantwortlichen schleunigst handeln müssen.

Von Dennis Lotzmann 02.01.2026, 15:22
Dennis Lotzmann ist Redakteur bei der Volksstimme.
Dennis Lotzmann ist Redakteur bei der Volksstimme. vs

Osterwieck. - Die Diagnose des Osterwiecker Stadtwehrleiters Olaf Chrost ist schonungslos: Hätte es beim Brand in der Silvesternacht in Hessen (Harzkreis) genug Wasser gegeben, hätten die Feuerwehren zumindest das abgebrannte sowie das massiv beschädigte Haus retten können.