Viele Teiche in der Gemeinde Huy sind in schlechtem Zustand und bedürfen dringend einer Sanierung. In Eilenstedt ist man dieses Vorhaben auf eine ganz spezielle Art angegangen.

Inzwischen sind die Umrisse des Teiches wieder zu erkennen.

Eilenstedt. - Viel war nicht mehr zu erkennen vom Turmteich in Eilenstedt. Wer nicht wusste, dass hier mal ein Gewässer war, hätte es an dieser Stelle sicher kaum vermutet. Zugewuchert und völlig verwachsen, waren nicht einmal mehr die Umrisse zu erahnen und man blickt mehr auf eine Wiese als auf einen Teich. Doch das hat nun ein Ende.