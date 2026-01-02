weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Teiche im Harz: Wie der Teich in Eilenstedt zu altem Glanz zurückkehrt

Teiche im Harz Wie der Teich in Eilenstedt zu altem Glanz zurückkehrt

Viele Teiche in der Gemeinde Huy sind in schlechtem Zustand und bedürfen dringend einer Sanierung. In Eilenstedt ist man dieses Vorhaben auf eine ganz spezielle Art angegangen.

Von Maria Lang 02.01.2026, 15:15
Inzwischen sind die Umrisse des Teiches wieder zu erkennen.
Inzwischen sind die Umrisse des Teiches wieder zu erkennen. Foto: Maria Lang

Eilenstedt. - Viel war nicht mehr zu erkennen vom Turmteich in Eilenstedt. Wer nicht wusste, dass hier mal ein Gewässer war, hätte es an dieser Stelle sicher kaum vermutet. Zugewuchert und völlig verwachsen, waren nicht einmal mehr die Umrisse zu erahnen und man blickt mehr auf eine Wiese als auf einen Teich. Doch das hat nun ein Ende.