Die Brandmelder schlagen in der Fontaneschule in Arendsee Alarm. Der Grund: Die Weihnachtsplätzchen sind angebrannt.

Weihnachtsplätzchen sorgen in Arendseer Schule für Feuerwehreinsatz

In der Weihnachtsbäckerei

Arendsee. - „In der Weihnachtsbäckerei, gibts so manche Leckerei...“ aber zuweilen auch so manches Missgeschick. Das weiß nicht nur Kinderliederkomponist Rolf Zuckowski. Das weiß jeder, der schon mal Plätzchen gebacken hat. Und nun wissen das auch die Achtklässler der Theodor-Fontane-Sekundarschule in Arendsee.