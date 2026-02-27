Eine geringe Anzahl an Schülern und kürzere Klassenfahrten wirken sich auch auf die größte Arendseer Ferieneinrichtung aus. Das Arendseer Unternehmen geht folgendermaßen damit um.

Weniger Kinder: Wie das ehemalige Arendseer DDR-Pionierlager und heutige KiEZ reagiert

Bei Experimenten im Rahmen der Bildungs-Freizeitangebote wird zum Beispiel gezeigt, welche Gefahren von Stichflammen ausgehen.

Arendsee. - Dass die Zahl der Kinder in Deutschland zurückgeht, hat nicht nur Folgen für Kitas und Schulen. Auch im Arendseer Lindenpark macht man sich dazu Gedanken. Dort befindet sich das Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ), die größte Einrichtung ihrer Art der Altmark.