Übernachtungen sinken Weniger Kinder: Wie das ehemalige Arendseer DDR-Pionierlager und heutige KiEZ reagiert
Eine geringe Anzahl an Schülern und kürzere Klassenfahrten wirken sich auch auf die größte Arendseer Ferieneinrichtung aus. Das Arendseer Unternehmen geht folgendermaßen damit um.
27.02.2026, 09:19
Arendsee. - Dass die Zahl der Kinder in Deutschland zurückgeht, hat nicht nur Folgen für Kitas und Schulen. Auch im Arendseer Lindenpark macht man sich dazu Gedanken. Dort befindet sich das Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ), die größte Einrichtung ihrer Art der Altmark.