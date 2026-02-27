In einem Pilotprojekt bindet Kaufland derzeit die Arztpraxis ins Angebot ein. In Staßfurt starten nach dem Aus des Telekommunikationsanbieters die Spekulationen.

Die Lichter des Telekommunikationsanbieters in Staßfurts Kaufland Hohenerxlebener Straße bleiben seit Kurzem aus.

Staßfurt - Im baden-württembergischen Mosbach testet Kaufland seit einigen Wochen das Angebot einer telemedizinischen Arztsprechstunde direkt im Supermarkt. „Der erste telemedizinische Standort im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland“, heißt es seitens des Schwarz-Gruppe, die auch im Zentrum Staßfurts vertreten ist – mit dem Lidl in der Förderstedter Straße sowie zwei Kaufland-Supermärkten, in der Hecklinger und in der Hohenerxlebener Straße. Nach der Schließung des in Letzterer angebundenen Telekommunikationsanbieters vor wenigen Wochen spekuliert die Stadt über den Start des Supermarkt-Telenotarzts in Staßfurt.