Kaufland-Pilotprojekt Der Telenotarzt im Supermarkt
In einem Pilotprojekt bindet Kaufland derzeit die Arztpraxis ins Angebot ein. In Staßfurt starten nach dem Aus des Telekommunikationsanbieters die Spekulationen.
Staßfurt - Im baden-württembergischen Mosbach testet Kaufland seit einigen Wochen das Angebot einer telemedizinischen Arztsprechstunde direkt im Supermarkt. „Der erste telemedizinische Standort im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland“, heißt es seitens des Schwarz-Gruppe, die auch im Zentrum Staßfurts vertreten ist – mit dem Lidl in der Förderstedter Straße sowie zwei Kaufland-Supermärkten, in der Hecklinger und in der Hohenerxlebener Straße. Nach der Schließung des in Letzterer angebundenen Telekommunikationsanbieters vor wenigen Wochen spekuliert die Stadt über den Start des Supermarkt-Telenotarzts in Staßfurt.