Wie Camper im Winter am Arendsee Urlaub machen können

Der kommunale Platz am Harper Weg soll für frostige Zeiten gerüstet werden. Damit ist der Grundgedanke verbunden, das ganze Jahr über Einnahmen erzielen zu können.

Das auf dem Begrüßungsschild stehende „Herzlich Willkommen“ soll künftig auch in den kälteren Monaten gelten.

Arendsee - Was steht an Bautätigkeiten an? Diese Frage beantwortete Bürgermeister Norman Klebe mit Blick auf den Campingplatz.