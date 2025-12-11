weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Weg für Radler zerstört: Wildschweine wühlen: Wo Fahrradfahrer in Arendsee ins Straucheln geraten

Arendsees Ortsbürgermeister weist auf Wildschwein-Schäden in Seenähe hin. Sein Schramper Amtskollege fordert mehr Reit-Verbotsschilder an der Promenade. Eine Männergruppe unterstützt die Stadt beim Pegel.

Von Christian Ziems 11.12.2025, 10:00
Der Weg zwischen Grünfläche (Litfaßsäule) und der Badestelle Quelle ist teilweise kaum noch zu erkennen.
Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Die Volksstimme hatte jüngst über den nahe Zießau durch Wildschweine teilweise zerwühlten Seeweg berichtet. Arendsees Ortsbürgermeister Hans-Joachim Hinze ging auf das Thema beim Bau- und Ordnungsausschuss intensiv ein.